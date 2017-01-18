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Ticari araç polis otosuna çarptı: 2'i polis 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan ticari araç, polis otosuna çarptı. Kazasında, 2’si polis 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 09:19
Ticari araç polis otosuna çarptı: 2'i polis 3 yaralı

Kaza, saat 00.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Caddesi üzerinde Yenimahalle istikametine ilerlemekte olan Ahmet Kaan Gürsoy'un idaresindeki 06 J 1386 plakalı ticari araç, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden polis otosuna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, yol kenarına savrulan ticari araç, kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından Gürsoy ve ekip otosundaki 2 polis yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk yardımda bulundu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürüldü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için, cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.


Kaynak : İHA

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