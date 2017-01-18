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Sıcak Haber : 2. turda 2. madde de kabul edildi!..

TBMM'de dikkat çeken kare

Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda ilk maddenin oylamasının yapıldığı sırada dikkati çeken bir görüntü ortaya çıktı. Adalet Bakanı Bozdağ ile CHP Grup Başkanvekili Gök'ün el ele oy atmaya gittiği görüldü.

Siyaset / 18 Ocak 2017 Çarşamba 19:57
TBMM'de dikkat çeken kare

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin oylaması sürerken, bir görüntü dikkatleri çekti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu atmak üzere kupaya giderken bu sırada yanına CHP Grup Başkanvekili Levent Gök geldi.

Kısa bir süre sohbet eden Bozdağ ve Gök, el ele oy atmaya gitti.




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