TBMM'de dikkat çeken kare

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin oylaması sürerken, bir görüntü dikkatleri çekti.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu atmak üzere kupaya giderken bu sırada yanına CHP Grup Başkanvekili Levent Gök geldi.



Kısa bir süre sohbet eden Bozdağ ve Gök, el ele oy atmaya gitti.









