USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Genel olarak ılıman bir iklime sahip olan Aydın’da son günlerde yaşanan soğuk havalar ile birlikte kalp krizi riskinin de arttığını belirten ADÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güngör Aydın halkını uyararak, soğuk havanın kalbin yükünü arttırdığını ifade etti.

Sağlık / 18 Ocak 2017 Çarşamba 11:36
Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Doç. Dr. Hasan Güngör, soğuk ve rüzgarlı havalarda özellikle vücut ısısındaki ani değişimlerin, kalp damarlarındaki büzülmelerin ve soğuğun vücudun enerji ihtiyacını artırması ve dolayısıyla kalbin yükünün artmasının kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ve kriz riski arttırdığını belirtti.

Soğuk havalara dikkat
Güngör, yapılan araştırmaların kış aylarında hareketin azalmasının da etkisi ile kan kolesterol düzeyinin arttığını ve sıvı kaybının da az olması nedeniyle kan basıncının arttığını gösterdiğini, bu havalarda nabız sayısı ve pıhtılaşma riski de arttığını aktardı.

Grip ve akciğer enfeksiyonlarına dikkat

Soğuk havalar ile birlikte grip ve zatürre gibi hastalıkların görülme olasılığı arttığını belirten Güngör, “ Bu tür hastalıklar özellikle kronik kalp hastalığı olanlarda çok ağır seyretmekle birlikte kalp yetersizliği hastalarının stabil olan durumunun bozularak hastaneye yatmalarına ve hatta ölüme kadar ilerleyebilir. Kronik kalp hastalığı olanların grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları bu riskin azalmasında çok önemlidir.” sözleriyle grip ve zatürre aşılarının yapılmasının önemine dikkat çekti.

Bitkisel ilaçlara ve grip ilaçlarına dikkat

Kış mevsiminde özellikle enfeksiyonlardan korunmak için birçok bitkisel ilaç kullanıldığını, bu ilaçların bilinçsiz kullanıldığında ya da dozu ayarlanmadığı zaman kalbe ne kadar etki yapacağı bilinmediğini ifade eden Güngör, “Bu tür ilaçlardan bazıları damarları büzmekte, bazıları nabzı artırmakta bazıları ise kan basıncını yükseltmektedir. Ayrıca özellikle suda eritilerek içilen ya da ağızdan alınan grip ilaçlarının içinde bulunan özellikle burun akıntısını kesmek için ya da semptomları azaltmak için kullanılan ilaçlar kalp damar hastalıkları olan kişilerde çok tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu tür ilaçları ve bitkisel karışımları kullanmadan önce mutlaka hekiminiz ile görüşmenizde yarar vardır.” dedi.

Soğuk havaların kalp üzerine olan etkisini azaltmak için neler yapılmalıdır?

Doç. Dr. Hasan Güngör, soğuğun kalp üzerine etkisini en aza indirmek için birkaç kat halinde sıcak tutacak giysilerin giyilmesi, ısı kaybının büyük kısmı baş bölgesinden olduğu için bere veya şapka kullanılması gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Güngör, kalbin üzerine binen yükü azaltmak için egzersiz yaparken sık sık ara verilmesi ve orta yaş ve üzerindekilerin soğuk havada yeni egzersize başlayacaklar ise öncesinde mutlaka doktorlarına başvurmalarını sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

GripBitkisel İlaçEgzersizKalp YetersizliğiKalp Hastalığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı