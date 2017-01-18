Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Doç. Dr. Hasan Güngör, soğuk ve rüzgarlı havalarda özellikle vücut ısısındaki ani değişimlerin, kalp damarlarındaki büzülmelerin ve soğuğun vücudun enerji ihtiyacını artırması ve dolayısıyla kalbin yükünün artmasının kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ve kriz riski arttırdığını belirtti.



Soğuk havalara dikkat



Güngör, yapılan araştırmaların kış aylarında hareketin azalmasının da etkisi ile kan kolesterol düzeyinin arttığını ve sıvı kaybının da az olması nedeniyle kan basıncının arttığını gösterdiğini, bu havalarda nabız sayısı ve pıhtılaşma riski de arttığını aktardı.



Grip ve akciğer enfeksiyonlarına dikkat



Soğuk havalar ile birlikte grip ve zatürre gibi hastalıkların görülme olasılığı arttığını belirten Güngör, “ Bu tür hastalıklar özellikle kronik kalp hastalığı olanlarda çok ağır seyretmekle birlikte kalp yetersizliği hastalarının stabil olan durumunun bozularak hastaneye yatmalarına ve hatta ölüme kadar ilerleyebilir. Kronik kalp hastalığı olanların grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları bu riskin azalmasında çok önemlidir.” sözleriyle grip ve zatürre aşılarının yapılmasının önemine dikkat çekti.



Bitkisel ilaçlara ve grip ilaçlarına dikkat



Kış mevsiminde özellikle enfeksiyonlardan korunmak için birçok bitkisel ilaç kullanıldığını, bu ilaçların bilinçsiz kullanıldığında ya da dozu ayarlanmadığı zaman kalbe ne kadar etki yapacağı bilinmediğini ifade eden Güngör, “Bu tür ilaçlardan bazıları damarları büzmekte, bazıları nabzı artırmakta bazıları ise kan basıncını yükseltmektedir. Ayrıca özellikle suda eritilerek içilen ya da ağızdan alınan grip ilaçlarının içinde bulunan özellikle burun akıntısını kesmek için ya da semptomları azaltmak için kullanılan ilaçlar kalp damar hastalıkları olan kişilerde çok tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu tür ilaçları ve bitkisel karışımları kullanmadan önce mutlaka hekiminiz ile görüşmenizde yarar vardır.” dedi.



Soğuk havaların kalp üzerine olan etkisini azaltmak için neler yapılmalıdır?



Doç. Dr. Hasan Güngör, soğuğun kalp üzerine etkisini en aza indirmek için birkaç kat halinde sıcak tutacak giysilerin giyilmesi, ısı kaybının büyük kısmı baş bölgesinden olduğu için bere veya şapka kullanılması gerektiğini ifade etti.



Doç. Dr. Güngör, kalbin üzerine binen yükü azaltmak için egzersiz yaparken sık sık ara verilmesi ve orta yaş ve üzerindekilerin soğuk havada yeni egzersize başlayacaklar ise öncesinde mutlaka doktorlarına başvurmalarını sözlerine ekledi. Kaynak : İHA