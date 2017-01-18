Sarıgül'den 'Anayasa değişikliği' açıklaması

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Meclis'te görüşülen Anayasa Değişikliği paketi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.



SARIGÜL DE 'EVET' DEDİ



Anayasa değişikliğinin olması gerektiğini söyleyen Mustafa Sarıgül 'darbenin izleri silinmelidir' dedi.



Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül 'darbe ile gelen anayasa doğru değildir!' ifadelerini kullandı.



İşte Mustafa Sarıgül'ün o tweeti;





7- Anayasa değişikliği olmalıdır, Darbenin izleri silinmelidir. Darbe ile gelen anayasa doğru değildir! — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) 18 Ocak 2017