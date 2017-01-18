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Rota Haber'in eski sahibi tutuklandı

Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bugün dava açılan Rota Haber eski sahibi Ünal Tanık tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Güncel / 18 Ocak 2017 Çarşamba 20:48
Rota Haber'in eski sahibi tutuklandı

Fethullahçı Terör örgütünün medya yapılanması kapsamında hazırlanan iddianamede sanık olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ünal Tanık dün Yalova'da gözaltına alınmıştı.

İstanbul'a getirilen ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevkedilen Ünal Tanık soruşturma savcılığı tarafından tutuklamaya sevkedildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Tanık İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimi Selami Yılmaz tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetö Terör ÖrgütüYakalama Kararıİstanbul Adliyesi


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