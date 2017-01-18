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Ölümlü kavga kameralara yansıdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin bıçaklanarak ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklanma anından sonra bir kaç kişinin kaçtığı görülüyor.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 14:08
Ölümlü kavga kameralara yansıdı

Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde çalışan Sinan Ş. ve Ahmet L. ile Metin K. ve Nazım K. arasında iddiaya göre yan bakma meselesi ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak üzerinde tartışmayı sürdüren şahıslardan Metin K. ve Nazım K., aynı iş yerinde çalışan arkadaşlardan Ahmet L.'yi göğsünden Sinan Ş.'yi de kasığından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Sokak ortasında kanlar içinde yardım bekleyen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet L., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

KAMERALARA YANSIDI

1 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerden yola çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Babası oğluna yetişmeye çalışırken başka birisine çarpıp ölümüne neden olmuştu

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ahmet L.'nin babası Bedir L. de olayı haber alır almaz yola çıktığı kamyonetle bir motosikletliye çarpmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fırat K. de hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA

Emniyet MüdürlüğüMotosiklet Sürücüsü


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