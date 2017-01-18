‘Bozkırın Tezenesi' Türk Halk Müziği'nin efsane ozanı Neşet Ertaş ölümünün 4'ün yılında Bodrum'da anıldı. Anma konserinde, etkinliği düzenleyen okulun akademik ve idari personeli ile öğrenciler, efsane ozanın türkülerini koro ve solo halinde izleyenlere sundular. Neşet Ertaş'ın anısına vefa olarak hazırlanan konserde halk ozanı ve bağlama ustası Neşet Ertaş'ın hayatının anlatılmasının ardından yorumladığı birbirinden değerli eserler seslendirildi. Kırşehir yöresine ait türkülerin dışında, kendisine ait olan; 'Ah Yalan Dünya', 'Ahirim Sensin', 'Dane Dane Benleri Var Yüzünde', 'Nar tanesi', 'Zahide', 'Bahça duvarından Aştım', 'Gönül Dağı', 'Neredesin Sen', adlı unutulmaz eserleri zaman zaman izleyenlerinde eşliğiyle söylendi.



Yaklaşık bir buçuk saat süren konserin finalinde söylenen 'Bahça duvarından Aştım' türküsüyle korodaki öğretmen ve öğrenciler sahnede oynadılar.



Okulun Müzik Öğretmeni ve Koro Şefi Eren Uçar konser sonunda duygularını şöyle ifade etti: “Öğretmen ve öğrencilerimizle çok güzel bir anma gecesi yaşadık ve yaşattığımızı düşünüyoruz. UNESCO'dan ödüllü, bizim halk ozanımız, bizim mirasımız olan Muharrem Ertaş'ın oğlu Neşet Ertaş'ı anmak gerçekten çok çok büyük bir mutluluk, çok çok büyük bir onur”dedi.



Amaçlarının kültürel değerlerimizi, sanatçılarımızı öğrencilerimize öğretmen olduğunu ifade eden ve aynı zamanda koroda yer alan Okul Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ise: “Esasında Türk kültürüne mal olmuş ve esas şuan ki gençliğin bilmediği, kültürel değerlerimizi, sanatçılarımızı öğrencilerimize öğretmek istiyoruz. Baksanız 15 yaşında liseli çocuklar belki Neşet Ertaş'ı hiç bilmez ama bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz 15 tane Neşet Ertaş şarkısını coşarak, sevinerek, kah hüzünlenerek söylemiş oldular. Burada bizim en büyük amacımız, hem öğrenciler, öğretmenler bir takım olsun hem de bir andan bir kültürel olarak da Türk kültürünü, Türk sanatçılarını yeni gelişen nesle tanıtmak”ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA