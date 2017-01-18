USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Sıcak Haber : 2. turda 2. madde de kabul edildi!..

Mustafa Sarıgül'den 'Anayasa değişikliği' açıklaması

Mustafa Sarıgül, anayasa değişikliği paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıgül "anayasa değişikliği olmalıdır" dedi.

Siyaset / 18 Ocak 2017 Çarşamba 21:06
Mustafa Sarıgül'den 'Anayasa değişikliği' açıklaması

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Meclis'te görüşülen Anayasa Değişikliği paketi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

SARIGÜL DE 'EVET' DEDİ

Anayasa değişikliğinin olması gerektiğini söyleyen Mustafa Sarıgül 'darbenin izleri silinmelidir' dedi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül 'darbe ile gelen anayasa doğru değildir!' ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Sarıgül'ün o tweeti;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Mecliste sandalyeler havada uçuştu Mecliste sandalyeler havada uçuştu CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz 18. madde kabul edildi 18. madde kabul edildi CHP'den 'anayasalı' protesto CHP'den 'anayasalı' protesto Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi kabul edildi Bekir Bozdağ'dan önemli açıklama Bekir Bozdağ'dan önemli açıklama CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi 14 madde de kabul edildi 14 madde de kabul edildi 13. maddeye 343 'evet', 133 'ret' 13. maddeye 343 'evet', 133 'ret' HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu 9. madde 343 oyla kabul edildi 9. madde 343 oyla kabul edildi 7. madde de kabul edildi 7. madde de kabul edildi

AnayasaAnayasa DeğişikliğiŞişli Belediye BaşkanıMustafa Sarıgül


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı