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Mimarlar Odası'ndan Bahçeli'ye tuğlalı çağrı

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başlamasının ardından Mimarlar Odası'ndan Bahçeli'ye ilginç bir çağrı yapıldı..

Güncel / 18 Ocak 2017 Çarşamba 15:07
Mimarlar Odası'ndan Bahçeli'ye tuğlalı çağrı

İkinci tur görüşmeleri öncesinde basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 'Meclis ikinci tur oylamasında her birimizin burada yaşamaktan onur duyduğu, başka gidecek yerimizin olmadığı ülkemizin kaderi ve geleceğiyle ilgili karar verecekler' dedi.

'HER EVET OYU, BU TUĞLALARI ÇEKMEK OLUR'
Oylama sürecinde etkisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nezdinde MHP'li milletvekillerine simgesel bir yapı taşı göndereceklerini belirten Candan, 'Bu ülke öyle kolay kurulmadı. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadelede kazanılan zaferlerle, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde koyulan tuğlalarla büyüdü' diyerek ülkenin birliği ve dirliğini bozacak Anayasa değişikliğine verilecek her evet oyunun, bu tuğlaları çekmek olduğunu ifade etti.

'BU TUĞLA VİCDAN TUĞLASIDIR'
Candan, ateş tuğlası olarak tanımladığı tuğla için “Cumhuriyetin yıkılan adalet ve vicdan tuğlasıdır” diyerek, her evet oyunun rejimi bozacağını ve bozulan rejimin altında herkesin kalacağını söyledi.

'HAYIR DİYEREK CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKIN'
Candan, Bahçeli nezdinde MHP'ye göndereceği tuğlayı ve mektubu paketlerken de Anayasa değişikliğindeki tavrın değiştirilerek 'hayır' diyerek ve cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi.


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