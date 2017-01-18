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Küstah tehdide sert cevap! Savaşa hazırız!

Sırbistan'dan gelen askeri operasyon ve savaş tehditlerinin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, açıklamalarda bulundu.

Dünya / 18 Ocak 2017 Çarşamba 00:53
Küstah tehdide sert cevap! Savaşa hazırız!

Kosova Güvenlik Gücü (KGG) Komutanı Korgeneral Rahman Rama'yı kabul eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova'da bağımsızlıktan sonra oluşturulan güvenlik güçlerinin ulaştığı seviye ve kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

Korgeneral Rama, "Kosova Güvenlik Gücü, NATO'nun en yüksek standartları dahilinde eğitilmiş olup Kosova Ordusunu oluşturmaya hazır konumdadır" diye konuştu.

'SAVAŞA HAZIRIZ'

Görüşmede Taçi, "Kosova Güvenlik Gücü'nün teşkil ve talimi NATO ile işbirliği içerisinde ve NATO standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerimiz, Kosova'daki tüm güvenlik tehditlerine cevap vermeye hazır konumda" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Taçi, daha önce yaptığı açıklamada Sırbistan'ın Kosova'nın bir kısmını işgal etmeye ve Rusya'nın Kırım'da yaptıklarına benzer bir şekilde Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeyi planladığını söylemişti.

Kosovalı yetkililer, çok etnikli bir yapıya sahip olan KGG'nin Kosova Ordusuna dönüştürülebilmesi için çalışma yürütüyor.

Kosova'da ayrıca NATO önderliğindeki KFOR bünyesinde 4 bin kadar askerden oluşan bir uluslararası barış gücü görev yapıyor.

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