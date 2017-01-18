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Konya'da 32 araç birbirine girdi

Konya’da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 32 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 11:28
Konya'da 32 araç birbirine girdi
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Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Ünen Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gizli buzlanma ve yoğun sis nedeniyle 2'si tır, 3'ü kamyonet ve biri belediye otobüsü olmak üzere 32 araç kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada, yola savrulan araçlar nedeniyle caddenin bir yönü trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazaya karışan araçlara tek tek tutanak tuttu. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından trafik tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaya çalışıldı.



Kazaya karışan sürücüler karayolları ekiplerinin buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapmadıklarını öne sürerek tepki gösterdi.

Cadde kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla tekrar çift yönlü olarak açıldı.


Kaynak : İHA

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