Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. isimli genç kadın, bir süre önce eşi S.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası S.K. evi terk edip gitti. Kadın ise evden koşarak çıkıp kocasının park halindeki otomobilinin yanına geldi. Öfkeli kadın, önce otomobili çizerek zarar verdi. Öfkesini alamayan kadın, daha sonra aracın dikiz aynalarını, sileceği ve park lambalarını kırdı. Siniri bir türlü geçmeyen genç kadın, yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında aracı defalarca tekmeledi. Bu arada bir başka oto sahibi, hemen olay yerine gelerek park halindeki aracının da zarar görmemesi için alıp götürdü. Genç kadın ise koşarak yol kenarına gelip kilit parke taşını aldı ve tekrar geri gelerek otomobile taşla zarar vermeye başladı.



Genç kadın otomobilin arka, ön ve kapı camlarını taşla tek tek kırdı. Çevredeki vatandaşların "yapmayın" uyarısına "kocamın aracı size ne" diye yanıt vererek araca zarar vermeye devam eden B.K., bir süre daha zarar verdikten sonra taşı otomobilin üzerine atıp hızlı adımlarla evine doğru gitti. Bu anlar ise hem güvenlik kamerası tarafından hem de bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.



Bu arada, polise genç kadının bir araca zarar verdiği ihbarı geldi. Polis, olay yerine gelip genç kadını buldu. B.K., otomobilin kocasına ait olduğunu, kavga ettikleri için zarar verdiğini söyledi.



Polis, kadının kocası ile irtibata geçti. Koca, şikayetçi olmadığı için polis işlem yapmadan geri döndü. Genç kadın ise zarar verdiği otomobili olay yerinden alıp evinin önüne park etti. B.K., basın mensuplarına da araca kendisinin zarar verdiğini söyledi.









Kaynak : İHA