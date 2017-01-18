Kılıçdaroğlu - Bahçeli görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu'nu MHP Lideri Bahçeli kapıda karşıladı.



Görüşme 43 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu ''MHP, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim lütfedip kabul ettiler anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendisiyle paylaştım ve kendisine çok teşekkür ederim'' dedi. Bahçeli ise, ''Genel başkanım gereğini söylediler'' demekle yetindi.



Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri ise bugün saat 14.00'da başlayacak.















Kaynak : AA