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İtalya 3 kez sallandı

talya'nın orta kesimi peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı.

Dünya / 18 Ocak 2017 Çarşamba 12:45
İtalya 3 kez sallandı
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İtalya’nın orta kesiminde sabah saatlerinde üç ayrı deprem meydana geldi.

Ülkenin geçen yıl deprem felaketiyle sarsılan merkez bölgeleri bu sabah bir saat içinde yaşanan üç ayrı büyüklükteki depremle sallandı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 10.25’te (TSİ 12.25) 5,3, ardından 11.16’da 5,4 ve son olarak da 11.25’te yine 5,3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Depremlerin başkent Roma’nın 110 kilometre doğusundaki L’Aquila kentinin kuzeyinde yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, sarsıntılar deprem bölgesinde paniğe yol açarken, Rieti ve çevre yerleşim yerlerinde bazı okulların boşaltıldığı belirtildi. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmeye devam ediyor. Kaynak : AA

Depremİtalya


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