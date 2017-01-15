USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Hülya Avşar'ın teyzesinin kaldığı ev sular altında kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın teyzesinin evi şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kaldı.

Yaşam / 15 Ocak 2017 Pazar 15:09
Hülya Avşar'ın teyzesinin kaldığı ev sular altında kaldı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın doğup büyüdüğü Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesindeki ev, şiddetli yağmur yağışından sonra sular altında kaldı. Ufuk Kayserili ile 5 kişilik ailesi sel sularından her defasında zarar görmekten bıktıklarını ifade etti.

1965 yılından bu yana ikamet ettikleri evin alt katını her yağmurda su bastığını ifade eden Ufuk Kayserili ve eşi Hatice Kayserili son 9 yıldır aynı çileyi çektiklerini belirtti.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın teyzesi olan Hatice Kayserili, "Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize ’Hülya Avşar size yeni eşyalar alsın ve evinizi dayayıp döşesin’ şeklinde komik cevaplar veriyorlar. Artık her yağmurda uyku uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililer görevlerini yapıp, bu menfezi ıslah etmelerini istiyoruz. Artık konuyu yargıya taşımaya da karar verdik” diye konuştu.

Kaynak : İHA

AtatürkHülya Avşar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı