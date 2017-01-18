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Hatay'da PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı

HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 34 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 15:31
Hatay'da PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı

Hatay'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li il ve ilçe yöneticilerin de olduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlattığı çalışma kapsamında, merkez Antakya ile İskenderun, Samandağ, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki HDP il ve ilçe binalarıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP'li il ve ilçe yöneticilerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak : AA

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