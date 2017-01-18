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Günlerdir aranan genç kız ortaya çıktı!

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, 4 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki P.T.Ş., 27 yaşında M.K. ile Bodrum İlçesi’nde bir evde bulundu.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 11:50
Günlerdir aranan genç kız ortaya çıktı!

Marmaris’te 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki P.T.Ş.’yi bulmak için polis seferber oldu.

Kent merkezindeki 50 MOBESE ve 17 iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, dün (Salı) akşam saat:19.00 sıralarında bir kişinin otomobiline binerek şehir dışına gittiğini tespit etti. Plakayı araştıran polis, bir firmadan M.K. adına kiralandığı öğrenildi. Otomobilin Araç Takip Sistemi (GPS) yapılan incelemesinde Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde park halinde olduğu belirlendi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumu Bodrum’da ki meslektaşlarına bildirdi.

Bodrum İlçesi’nde bir eve yapılan baskında 15 yaşında ki P.T.Ş. ve M.K. yakalandı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen M.K.’nin Marmaris’te bir motosiklet satış ve tamir dükkânı bulunduğu, sicil kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Kiralık otomobille beraber kaçtıkları tespit edilen M.K. ve P.T.Ş.’nin yapılacak işlemler ardından Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi. Polis, anneannesine telefonla ulaşarak torununun bulunduğu bildirdi. Kaynak : İHA

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