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Gaziantep rahat bir nefes aldı!

Gaziantep'te eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 2 komşusunu silahla rehin alan kişi, ikna çabalarının ardından teslim oldu.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 18:54
Gaziantep rahat bir nefes aldı!

Merkez Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesi'nde ikamet eden Şahin D. (35), eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Çağdaş C. ve arkadaşı Levent P'yi evinin garaj kısmında silahla rehin aldı.

REHİNELERE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve ağabeyi Müslüm D, yaklaşık 1 saat Şahin D'yi ikna etmeye çalıştı. Psikologların çabasıyla ikna edilen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Şahin D, elindeki pompalı tüfekle polislere teslim oldu.

Rehin alınanlar ise tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaynak : İHA

PolisPolis Ekipleri


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