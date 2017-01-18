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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 54 ilde operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Güncel / 18 Ocak 2017 Çarşamba 09:29
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 54 ilde operasyon

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı ve Bylock kullandığı belirlenen 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltılar olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

Fetö Terör ÖrgütüYakalama Kararı


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