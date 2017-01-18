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FETÖ'cüden 'Hz. Hatice yanıma oturdu' mesajı

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ulaşılan örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması "Eagle" içeriklerinde, "tutuklu örgüt mensubunun bulunduğu minibüste yanına oturan Hz. Hatice'nin kendisini teselli ettiği"ne ilişkin mesajlar tespit edildi.

Güncel / 18 Ocak 2017 Çarşamba 17:51
FETÖ'cüden 'Hz. Hatice yanıma oturdu' mesajı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin kullandığı telefonlar, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından teknik incelemeye alındı.

Bazı telefonlarda bulunan Skype görünümlü ikona sahip örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması Eagle yazışmalarında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutuklananların yakınlarını motive etmek için, cezaevindekilerin hayatlarından memnun oldukları, sohbet, muhabbet, tesbihat, yeme içme ve voleybol etkinlikleri yaptığından bahsedilen mesajlara ulaşıldı.

'Yanıma Hz. Hatice oturdu'

Örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin Eagle üzerinden, 8 Aralık 2016'da 'Bunu sosyal medyada yayabildiğimiz kadar yayalım' başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyor. İçeride 8 aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir ayda bir doktor ablamız bunalmış ve sıklıkla ağlıyormuş, bu hafta hastaneye gitmiş. Elleri kelepçeli, morali daha da bozulmuş, döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla, 'Hamdolsun çok iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hz. Hatice annemiz oturdu, cezaevine gidene kadar elimi hiç bırakmadı. Bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun, Efendimiz ve biz sizinle beraberiz, az kaldı sabır' demiş.'

'Peygamber Efendimiz liste verdi'

İl Emniyet Müdürlüğünde ifade veren bazı sanıklar, örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin, sınavı kazanamayan ve bunun nedenini soran kişiye, 'Dün gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm, bana bir liste verdi, senin ismin yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey yok.' şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.


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