İddialara göre bir suçtan Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Davut B., 27 Eylül 2015 günü ceza evinden firar etti. Gece 03.00 sıralarında Çaycuma ilçesinde yaşayan resmi nikahlı eşi N.B.’nin yanına giden sanık, eşiyle tartışmaya başladı.



Tartışma sonucunda eşi N.B.’nin boğazını ve kollarını sıkan Davut B., iddialara göre hakaret ettiği eşiyle zorla bir defa cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra da eşiyle ters ilişkiye girmeye çalıştığı ve başaramaması üzerine “Şikayet edersen ve buradan gidersen senin çocuklarını elinden alırım ve yakalansam dahi cezamı çekerim. Ceza evinden çıktıktan sonra seni öldürürüm” diye tehdit etti.



N.B. ise kocasının evden ayrılması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



20 yıl hapis talebi



Hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından kapalı ceza evine gönderilen Davut B., Zonguldak Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. “Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Davut B., suçlamaları kabul etmedi.



N.B.; talimatla alınan ifadesi okundu. N.B.’nin “Cezaevinden firar edip eve geldi. Zorla cinsel ilişkide bulundu. Kız arkadaşıyla birlikte kalmamı, evde annesine bakmamı istedi. Ben de kabul etmeyince kavga ettik” şeklindeki ifadesi okundu.



Savcının sunduğu mütalaada iddianamede yer alan cezayla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme ise mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kaynak : İHA