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Döner ekmeğin içinden para çıktı

Konya’da, zabıtaya yakalanmamak isteyen dilencinin topladığı paraları yanındaki ekmek arası dönerin içine gizlediği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 16:05
Döner ekmeğin içinden para çıktı
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Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında dilencilik yapan bir grubu takibe aldı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 15 kişi Zabıta Amirliğine götürüldü.

Üst aramasında para bulunamayan dilencilerin topladıkları parayı yanlarındaki ekmek arası dönerin içine gizlediği belirlendi. Şahıslara dilencilik yaptıkları için 109 TL idari para cezası verilirken, ekmek arası dönerden çıkan madeni 300 liraya el konuldu.


Kaynak : İHA

Zabıta


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