USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne değer kaybı ile başlayarak 3,7950 seviyelerinde dengelendi.

Ekonomi / 17 Ocak 2017 Salı 10:26
Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün, küresel piyasalarda değerlenen doların etkisiyle güne başlayan dolar/TL, en yüksek 3,8169'u gördü ve günü yüzde 2,3 artışla 3,8126'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne değer kaybı ile başlayarak 3,7750 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 3,7960'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 değer kaybıyla 4,0405'ten işlem görürken, Brexit ile ilgili endişelerle son günlerde sert dalgalanan sterlin/TL ise dünkü kapanış seviyesi olan 4,5970'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi ZEW endeksleri ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7750 seviyesinin destek, 3,8110 ve 3,8250 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak : AA

EuroDolar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı