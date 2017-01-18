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Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri birleşiyor

2.tur görüşmelerinde 4.madde TBMM'den geçti

Güncel / 18 Ocak 2017 Çarşamba 23:16
Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri birleşiyor

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