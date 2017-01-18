Bırakmasına saatler kala Obama'dan flaş karar

ABD Başkanlık koltuğunu bu hafta Donald Trump'a devredecek olan Başkan Barack Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning için af yetkisini kullandı. Cezası hafifletilecek Manning'in 17 Mayıs'ta serbest kalacağı bildirildi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın farklı suçlardan ceza alan toplam 273 mahkum için 'özel af' yetkisini kullandığı bildirildi.



Koltuğu devretmeden önce 64 mahkumu affeden, 209 mahkumun ise cezasını hafifleten Obama'nın listesinde Wikileaks belgelerini sızdıran Manning de bulunuyor.



Beyaz Saray'ın yayınladığı bildiride Manning'in 2013 yılının ağustos ayında ABD'ye ait gizli belgeleri yayınladığına vurgu yapılırken, Manning'in bu suça karşılık 35 yıla mahkum edildiğine dikkat çekildi.



Açıklamada, Obama'nın af listesine alınan Manning'in cezasının hafifletileceği ve 17 Mayıs'ta serbest kalacağı bildirildi.



Ayrıca, 20 Ocak'ta görevini devredecek Obama'nın listesinde Pentagon'da üst düzey görev yapmış James Cartwright da bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Yardımcılığı görevini yapan Cartwring, 2012 yılında verdiği yanlış bir ifadeden dolayı suçlu bulunmuştu.



Cezası kaldırılan veya hafifletilen mahkumların önemli bir bölümünün, şiddete bulaşmamış kişiler arasından belirlenen 'uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan' ceza almış kişiler olduğu kaydedildi.



Obama, görev süresi içinde en fazla sayıda mahkumu affeden ABD Başkanı olarak kayıtlara geçti. Kaynak : AA