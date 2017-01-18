Bekir Çoşkun CHP'den umudunu kesti

Sözcü gazetesi yazarlarından Bekir Coşkun bugün ‘Ayağa Kalkıyoruz…' başlığıyla bir yazı kaleme aldı.



'TEMMUZ'A KADAR ÇIKMAZ'



Yazar anayasa değişikliği teklifi oylamasında CHP'nin gerçekleştirdiği ‘düşünüyoruz' eylemiyle “Kemal Bey içerde düşünüyor!.. İstese Temmuz'a kadar çıkmaz' diyerek dalga geçti.



Çoşkun, anayasa değişikliğinde yapılacak ikinci tur öncesi CHP'den umudunu kestiğini de yazısında belirtti.



EYLEME KATILMA ÇAĞRISI



Sözcü yazarı yazısının sonunda halk tarafından kabul görmeyen STK'lar tarafından başlatılan 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemine katılma çağrısı yaptı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel