USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Bekir Çoşkun CHP'den umudunu kesti

Sözcü yazarı Bekir Çoşkun anayasa değişikliğinde yapılacak ikinci tur öncesi CHP’den umudunu kesti.

Güncel / 18 Ocak 2017 Çarşamba 11:19
Bekir Çoşkun CHP'den umudunu kesti

Sözcü gazetesi yazarlarından Bekir Coşkun bugün ‘Ayağa Kalkıyoruz…' başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

'TEMMUZ'A KADAR ÇIKMAZ'

Yazar anayasa değişikliği teklifi oylamasında CHP'nin gerçekleştirdiği ‘düşünüyoruz' eylemiyle “Kemal Bey içerde düşünüyor!.. İstese Temmuz'a kadar çıkmaz' diyerek dalga geçti.

Çoşkun, anayasa değişikliğinde yapılacak ikinci tur öncesi CHP'den umudunu kestiğini de yazısında belirtti.

EYLEME KATILMA ÇAĞRISI

Sözcü yazarı yazısının sonunda halk tarafından kabul görmeyen STK'lar tarafından başlatılan 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemine katılma çağrısı yaptı.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

AnayasaBekir CoşkunChp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı