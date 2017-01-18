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Başika Kamp krizi çözülüyor

Türkiye ile Irak arasında yaşanan Başika Kamp krizinin çözüme kavuşması için yol haritası netleşirken, 3 seçenek üzerinde durulduğu bildirildi

Dünya / 18 Ocak 2017 Çarşamba 12:22
Başika Kamp krizi çözülüyor

Türkiye ile Irak arasında gerginliğe neden olan Başika Kampı için yol haritası netleşmeye başladı.

Buna göre öncelikle hem DEAŞ, hem PKK Başika, Sincar ve Musul'un bağlı olduğu Ninova eyaletinin tamamından temizlenecek.

Ardından Türkiye ile Irak arasında diplomatik ve askeri yetkililerin içinde yer alacağı bir komisyon kurulacağı ve kampın geleceği ile ilgili 3 seçenek üzerinden çözüm arayacağı ifade edildi.

İLK SEÇENEK KAMPIN TAMAMEN BOŞALTILMASI

Bağdat yönetiminin üstünde yoğunlaştığı belirtilen ilk seçenek, kampın Irak'a devredilerek tamamen boşaltılması.

Fakat ABD'nin yeni yönetiminin aksini istemesi durumunda, Irak'ın bu konudaki yaklaşımının değişebileceği bildiriliyor.

İKİNCİ SEÇENEK IKBY SINIRLARI İÇİNE TAŞINMASI

Başika konusundaki ikinci seçeneğin ise kampın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içerisine taşınması olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin hali hazırda IKBY'de 3 eğitim kampı daha bulunuyor.

EN AĞIR BASAN SEÇENEK ÜÇÜNCÜ

Son seçenek ise, Türk askerlerinin Irak ve koalisyon güçleri ile birlikte kamptaki eğitimleri sürdürmesi. Bunun, en ağır basan seçenek olduğu söyleniyor.

Ancak bu seçenek hayata geçerse Türkiye'nin kamptaki koruma güçlerinin geri çekileceği ve Başika Kampı'nın korumasının Irak ve ABD askerlerine verileceği kaydedildi.

Son seçenek kapsamında Türk askerinin eğitim faaliyetlerinin ise Bağdat'ın bilgisi dahilinde sürdürüleceği belirtildi. Kaynak : Habertürk

MusulBağdatIrakTürkiyeYol Haritası


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