Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 19 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere otogaz fiyatında 5 kuruş artış olduğunu duyurdu.



Yeni zamla birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatının İstanbul'da 3,08 liradan 3,13'e, Ankara'da 3,07 liradan 3,12'ye çıkması bekleniyor. Fiyatlar akaryakıt bayileri arasında ufak farklar gösterebiliyor.



Otogazda 2 Ocak'ta 1da 4 kuruş zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte otogaz yeni yılın ilk ayında 19 kuruş zamlanmış olacak.