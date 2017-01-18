USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Bu gece yarısından itibaren otogazda litre başına 5 kuruş fiyat artışı yaşanacak.

Ekonomi / 18 Ocak 2017 Çarşamba 17:22
Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 19 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere otogaz fiyatında 5 kuruş artış olduğunu duyurdu.

Yeni zamla birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatının İstanbul'da 3,08 liradan 3,13'e, Ankara'da 3,07 liradan 3,12'ye çıkması bekleniyor. Fiyatlar akaryakıt bayileri arasında ufak farklar gösterebiliyor.

Otogazda 2 Ocak'ta 1da 4 kuruş zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte otogaz yeni yılın ilk ayında 19 kuruş zamlanmış olacak.

ZamPetrol


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı