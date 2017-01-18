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Anayasa değişikliği teklifinin 2. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi.

Siyaset / 18 Ocak 2017 Çarşamba 21:26
Anayasa değişikliği teklifinin 2. maddesi kabul edildi

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

Oylama sırasında bazı CHP milletvekilleri, gizli oylama kurallarına uyulmadığı ve oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, oy kullanan milletvekillerinin yerine oturması uyarısında bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylarını partilerinin milletvekilleriyle kullandı.

HDP'nin tutuklu milletvekillerinin isimleri okunduğunda HDP milletvekilleri, 'hapiste' veya 'rehin' diye bağırdı. Bahçekapılı'nın 'Oy kullanmayan milletvekili var mı?' sorusu üzerine HDP milletvekilleri, partilerinin tutuklu milletvekillerinin isimlerini saydı.

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