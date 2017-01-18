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Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü

Yerleşke içindeki ek bina inşaatına ait iskele, beton döküldüğü sırada çöktü Yaralanan 6 işçi hastaneye kaldırıldı, göçük altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 22:03
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı, göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü'ne ait ek bina inşaatının iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi göçük altında kaldı.

Bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, göçükten 6 işçiyi kurtardı. İşçiler ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Göçük altında kalan bir işçinin bacağına demir saplandığı belirtildi. İşçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak : AA

Akdeniz Üniversitesi


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