USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Afgan genç, ülkesinde dedesini öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi öldürdü

Afganistan uyruklu kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

3. Sayfa / 17 Ocak 2017 Salı 23:57
Afgan genç, ülkesinde dedesini öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi öldürdü

Aksaray’da bıçaklanan Afganistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhsin Çelebi Mahallesi Yaşar Geçgel Sokak'ta Afganistan uyruklu Abdulmaruf Rozi (29) ile C.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.R. bıçakla Rozi'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rozi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası kaçan C.R, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Hamidiye Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Rozi'nin cesedi ise savcılık incelemesinin ardından Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak : AA

AfganistanDevlet Hastanesiİl Emniyet MüdürlüğüMuhsin ÇelebiSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı