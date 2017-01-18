3. madde de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü madde 342 oyla kabul edildi. Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 18 olacak, askerlikle ilişiği olanlar milletvekili adaylığına başvuramayacak.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü madde oyla kabul edildi.
Oylamada 342 kabul, 137 ret oyu verildi.
Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. 'Askerlikle ilişiği olanlar' milletvekili adaylığına başvuramayacak.