Mehmet Koçarslan, bir barmenin 'Reina'nın üzerinde saldırıdan 10 gün önce drone dolaştı' dediğini ve bu barmenin ifadesinin alındığını anlattı. Teröristin yakalandığı Esenyurt'taki dairede iki drone bulunmuştu.



İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle kapalı olan Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, Reina'nın teröre inat yeniden açılması yönünde çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi.



Mehmet Koçarslan, Sabah gazetesine şu açıklamalarda bulundu:



ABD İSTİHBARAT VERMEDİ



-Suada Clup'teydim. Güvenlik müdürü 'Reina'yı tarıyorlar' dedi. O an yaşamın bittiğini düşündüm. Yayımlanan birçok bilgi yanlış ve çarpıtma. ABD bana asla istihbarat vermedi.



BARMEN 10 GÜN ÖNCE GÖRMÜŞ



-İblis daha önce keşif yapmadı. İçeride 7.5 dakika kaldı. Bir barmen, saldırıdan 10 gün önce 'Reina'nın üzerinde bir drone dolaştı' dedi. Emniyet'e bildirdik. İfadesi alındı. Kapıda 4 polis görevliydi. Olay anında 3'ü kapıda yokmuş. O gece Reina'da 22 özel güvenlik çalıştı.



PERSONEL ÇALIŞMAK İSTEMİYOR



-Personel çalışmak istemiyor. Psikolog desteği alıyorlar. İşletme ortağımla, 70'e yakın çalışma arkadaşımı toplayıp karar vereceğiz. Kaynak : Sabah