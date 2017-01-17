Sigarada dev birleşme

Tütün sektöründe dev birleşme gerçekleşti.



Dünyanın ikinci büyük tütün şirketi British American Tobacco (BAT), Reynolds American'ı 49,4 milyar dolara satın aldı.



ABD'nin ikinci büyük tütün şirketi olan Reynolds'ın halen yüzde 42 hissesine sahip BAT, satın almayla birlikte şirketin tümüne sahip oldu. İki şirket arasında pazarlıklar ekim ayından beri sürüyordu.



Bu birleşme sonrası yeni şirketin ABD'de çok hızlı büyüyen elektronik sigara alanına odaklanması bekleniyor.



Philip Morris, dünyanın en büyük tütün firması unvanını elinde bulunduruyor.