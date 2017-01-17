Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için istenen cezalar

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.



İddianamede Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis talep edildi.



Terör soruşturmasında Demirtaş Diyarbakır'da, Yüksekdağ da Ankara'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.