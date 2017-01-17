Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için istenen cezalar

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş için 142, Figen Yüksekdağ için ise 83 yıla kadar hapis isteniyor.
Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.
İddianamede Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis talep edildi.
Terör soruşturmasında Demirtaş Diyarbakır'da, Yüksekdağ da Ankara'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.