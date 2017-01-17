Edinilen bilgilere göre, Çay Mahallesi Tuna Sokak’ta ikamet eden emekli Astsubay Yılmaz Düşünceli’yi (65) ziyarete giden bir yakını kapısı kilitli olmayan eve girdiğinde Düşünceli’nin hareketsiz yattığını fark ederek durumu polise bildirdi.



Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri olay yerine gittiklerinde Yılmaz Düşünceli’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, Düşünceli’nin yaklaşık 24 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi.



Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Düşünceli’nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Yılmaz Düşünceli’nin oğlu Şehit Fuat Düşünceli, polis memuru olarak görev yaptığı dönemde askerlik görevini yapmak için 1998 yılında gittiği Van’da askeri araçla yapılan kazada şehit olmuştu. Emekli Astsubay Yılmaz Düşünceli’nin yaklaşık 3-4 yıl önce eşi öldükten sonra yalnız yaşadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



Kaynak : İHA