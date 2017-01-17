Saldırgan bu evde yakalandı

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, İstanbul polisi tarafından gün gece düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta yakalanan Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin görüntüleri yayınlandı.



Evde yapılan incelemelerin sona ermesinin ardından polis, basın mensuplarının görüntü almasına izin verdi.



