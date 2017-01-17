Saldırgan bu evde yakalandı

Yılbaşında İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov, dün gece Esenyurt'ta polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Saldırganın saklandığı evin içi böyle görüntülendi.
Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, İstanbul polisi tarafından gün gece düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta yakalanan Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin görüntüleri yayınlandı.
Evde yapılan incelemelerin sona ermesinin ardından polis, basın mensuplarının görüntü almasına izin verdi.