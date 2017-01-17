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'Sağlık Bakanlığı'ndan 5 bin 541 personel atıldı'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda 28 Kasım 2016 tarihi itibariyle 8 bin 891 personelin açığa alındığını, 5 bin 541 personelin ise kamu görevinden çıkarıldığını açıkladı.

Güncel / 17 Ocak 2017 Salı 12:49
'Sağlık Bakanlığı'ndan 5 bin 541 personel atıldı'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun '16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personelin sayılarını sorduğu önergeyi yanıtladı. Tanrıkulu'nun TBMM'ye verdiği soru önergesine yazılı cevap veren Bakan Akdağ, şunları kaydetti:

'Bakanlığımızda FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu belirlenerek 28 Kasım 2016 tarihi itibariyle açığa alınan personel sayısı 8 bin 891 'dir. Durumları incelenen bin 929 personel görevlerine iade edilmiş olup 5 bin 541 personel ise kamu görevinden çıkarılmıştır. Kamu görevinden çıkarılanlardan yargı kararı ile görevine iade edilen personel bulunmamaktadır. Ayrıca kamu görevinden çıkarılanların yerine personel istihdamı yapılmamıştır.'

Kaynak : İHA

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