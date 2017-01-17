İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen terörist Abdulkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.



KIRGIZ ARKADAŞININ EVİNDE OĞLUYLA YAKALANDI



Esenyurt'ta saldırganın bulunduğu bir siteye operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, teröristi Ebu Muhammed isimli başka bir teröristin evinde 4 yaşındaki oğluyla birlikte yakaladı.











GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Terörist sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanede geniş güvenlik önlemi alındı. Terörist Masharipov'un sağlık kontrolünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.



EVDE BULUNAN 3 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI



Terörist Abdulkadir Masharipov''un eve 3 gün önce gittiği belirlendi. Masharipov'a yardım ve yataklık eden Ebu Muhammed kod isimli terörist ile evde bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.







OĞLU İLE KAÇMIŞTI



Terörist Abdulkadir Masharipov'un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla geçtiğimiz hafta yakalanmıştı. Masharipov'un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edilmişti.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla 35 kişiyi gözaltına almıştı.



YILBAŞI GECESİ 39 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



Yılbaşı gecesi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen Abdulkadir Masharipov, 39 kişinin ölümüne 70'ten fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Ölenlerin 25'i yabancı kökenliydi. Saldırının ardından terör örgütü IŞİD, terör saldırısını üstlendiğini duyurmuştu.

