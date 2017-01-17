Reina teröristinin nasıl sağ yakalandığı ortaya çıktı!

İstanbul'da Reina saldırısını düzenleyen teröristin sağ alındığı operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırganın sağ alınması için, İl Emniyet Müdürü talimatıyla sivil polislerin adrese girdiği ve 20 dakikalık mücadele yaşandığı öğrenildi.



Sözcü'nün haberine göre, operasyondan 3 gün önce ev belirlendi. Esenyurt'taki lüks sitede bulunan adres izlemeye alındı. Dr. Mustafa Çalışkan olayın arka planının aydınlatılması için saldırganın sağ alınması gerektiğini belirtti. Operasyon öncesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) birimleri ile toplantı yapıldı.



Elde edilen bilgiler değerlendirildi. Teröristin sağ alınması için riskler değerlendirildi. Tüm risklere karşın teröristin sağ alınmasının önemli olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu görevi yapmak için TEM Operasyon Timi'nden özel ekip oluşturdu. Sivil ekipler, operasyon startı ile 23.40'da adrese girdi. Terörist polise direnmeye çalıştı. Sivil ekiplere saldırmaya çalışan katil, tüm çabalarına karşı etkisiz hale getirildi.



Başarılı operasyon sonrasında yakalanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.