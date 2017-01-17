Reina saldırganının yakalandığı evde bulunan ilginç not!

Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlediği terör saldırısıyla 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov yakalandı.



İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 1'i Kırgız, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.







Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında, 'Sen çok delisin' ve 'Seni Seviyorum Dina' yazılı bir not evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.











