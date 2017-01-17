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Reina saldırganının yakalandığı evde bulunan ilginç not!

Yılbaşında Reina'ya saldıran ve 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta yakalandı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşte o kareler...

Güncel / 17 Ocak 2017 Salı 16:04
Reina saldırganının yakalandığı evde bulunan ilginç not!

Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlediği terör saldırısıyla 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 1'i Kırgız, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.



Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında, 'Sen çok delisin' ve 'Seni Seviyorum Dina' yazılı bir not evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.





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