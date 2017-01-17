Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.



ESENYURT'TA OLDUĞU BELİRLENDİ



Edinilen bilgilere göre; Reina'yı kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaşı Ebu Muhammed kod adlı terörist arkadaşının yanına gitti.



3 GÜN HAZIRLIK YAPTILAR



Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı ve 3 gün boyunca hazırlık yaptı.



OPERASYON 00.15'TE BAŞLADI



Saatlerin 00.15'i gösterdiği anda operasyona başlayan emniyet güçleri, 2 teröristi sağ olarak ele geçirdi.



POLİSE DİRENDİ



Teröristin son fotoğrafından anlaşıldığına göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sırada boğuşma oldu.