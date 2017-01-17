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'Recep İvedik 5'e vatandaşlardan tepki

Ünlü komedyan Şahan Gökbakar’ın rol aldığı ’Recep İvedik’ filminin 5. serisinin fragmanında yayınlandı. Fragmanda Türk ve Azeri boksörlerin karşılaşması vatandaşlardan tepki topladı.

Kültür-Sanat / 17 Ocak 2017 Salı 00:01
'Recep İvedik 5'e vatandaşlardan tepki

Sinemada gişe rekorları kıran 'Recep İvedik' filminin 5. serisinin fragmanı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken, fragmanın sonunda Türkiye forması ile ringe çıkan Recep İvedik'in Azeri rakibini nakavt ettiği sahne tepkilere neden oldu.

16 Şubat'ta vizyona girecek filmin fragmanındaki boks sahnesinin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, sahne kaldırılmazsa filmi boykot edeceklerini söyleyerek, 'Azerbaycan Türklerine çok ayıp yapılmış, filmin tüm komedisini perdeliyor. Sahne özür niyetine kaldırılsın. Azeri boksör sahnesi çıkartılsın, büyük bir hatadan dönmüş olacaksınız. Yoksa boykot kapıda' dediler.

Vatandaşlar, Şahan Gökbakar'ın özür dilemesi gerektiğini de belirttiler.


Kaynak : İHA

Recep İvedikŞahan Gökbakar


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