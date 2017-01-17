Putin'den Trump'ın Rusya'da seks kaseti iddialarına yanıt

Moskova'da Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, 'ABD'de başkanlık seçimleri Trump'ın zaferiyle sonuçlanmasına rağmen devam eden politik bir mücadele gözlemliyoruz. Bu mücadelenin amaçlarından birisi seçilmiş başkanın meşruiyetini zedelemek. Diğeri ise Trump'ın seçim iç ve dış vaatlerini yerine getirememesi için elini kolunu bağlamak.' dedi.



Putin, Trump'ın rakiplerinin bunu yaparken Amerika'nın çıkarlarına zarar verdiğini savunarak, 'Bana öyle geliyor ki bunu yapan insanlar Trump'ın görevi gelmemesi için Washington'da 'Meydan' düzenlemeye hazır. Bazı insanlar veda etmeden gider, bazıları ise veda etmesine rağmen gitmez. Obama yönetimi ikinci gruba dahil.' diye konuştu.



Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediğini açıklamasının ardından Rus hackerlerin seçimlere müdahil olduğu ve Rus istihbaratının Trump hakkında dosya tuttuğu haberleri yayıldığını anımsatan Putin, şunları ifade etti:



'Trump'ı tanımıyorum. Kendisiyle görüşmedim. Uluslararası arenada ne yapacağını bilmiyorum. Bu nedenle onu korumak ya da eleştirmek için bir nedenim yok. Bunlar yalan haber. Trump Moskova'ya geldiğinde politik bir figür değildi. İstihbarat servislerimiz her zengin Amerikalının peşinden koşmuyor. Trump'ın Moskova'ya geldiğinde Rus hayat kadınları ile birlikte olduğu söyleniyor. Bu yetişkin bir insan. Uzun yıllar güzellik yarışması düzenledi ve dünyanın en güzel kadınlarıyla konuştu. Moskova'ya gelerek otel odasında Rus hayat kadınlarıyla buluştuğunu düşünmüyorum.'



Putin, bu tür uydurma haberleri ortaya atanların hiçbir ahlaki değerleri bulunmadığını dile getirdi.

Kaynak : AA