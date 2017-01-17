Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halindeki öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 14 öğrenci de yaralandı.



Kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Muzaffer Bağdat (45) yönetimindeki 43 S 0441 plakalı öğrenci servisi, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole gitti.







Kazada, sürücü Muzaffer Bağdat hayatını kaybederken 14 lise öğrencisi de yaralandı. Kaza sonrası olay yeri adeta can pazarına dönüştü.



Yaralı öğrenciler çok sayıda ambulanslar ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak : İHA