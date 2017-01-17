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Mehmet Aslan gözaltına alındı

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Güncel / 17 Ocak 2017 Salı 11:43
Mehmet Aslan gözaltına alındı

Tweetleri incelemeye alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Aslan hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilen Aslan'ın bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Gazinocular Kralı olarak anılan Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın tepki çeken ve bir süre sonra sildiği iddia edilen tweeti ise şöyle; “Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün”.


Kaynak : İHA

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