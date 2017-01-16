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Korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 16 Ocak 2017 Pazartesi 18:09
Korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Simav-Harmarcık Karayolu'nun 18. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Tuncer yönetimindeki 43 ER 544 plakalı otomobil, Simav-Harmancık karayolunun 18. kilometresinde karşı yönden gelen Ali Kaya'nın kullandığı 43 KC 592 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Ali Kaya (70) ile otomobildeki gelini Ayşe Kaya (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, aynı otomobildeki Dudu Kaya ile sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan diğer otomobilin sürücüsü Şahin ve eşi Gülistan Tuncer yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak : İHA

Ali Kayaİsmail KarakuyuAyşe Kaya112 Acil Servis


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