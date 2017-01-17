USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Köpeğe işkence paylaşımına tepki yağdı

Isparta’da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa / 17 Ocak 2017 Salı 14:37
Köpeğe işkence paylaşımına tepki yağdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, başta hayvanseverler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti. Fotoğrafların Isparta'da çekildiği belirtilirken, Isparta Hayvanları Koruma Derneği üyeleri bu kişilerin bulunmasını istedi.

Melih Gökçek de tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de olaya tepkisiz kalmazken twitter adresinden yavru köpeğin kulağını kesen kişilerin bulunmasını istedi. Ayrıca Gökçek 'bu kişilerin ev adresini bilen varsa adresini bekliyorum' diye yazdı.

Tepkiler üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri paylaştıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak : İHA

Hayvanları Koruma Derneği


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı