Köpeğe işkence paylaşımına tepki yağdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, başta hayvanseverler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti. Fotoğrafların Isparta'da çekildiği belirtilirken, Isparta Hayvanları Koruma Derneği üyeleri bu kişilerin bulunmasını istedi.



Melih Gökçek de tepki gösterdi



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de olaya tepkisiz kalmazken twitter adresinden yavru köpeğin kulağını kesen kişilerin bulunmasını istedi. Ayrıca Gökçek 'bu kişilerin ev adresini bilen varsa adresini bekliyorum' diye yazdı.



Tepkiler üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri paylaştıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.





Kaynak : İHA