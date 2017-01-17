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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin eleştirileri anımsatılarak, yarın planlandığı şekilde Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' ifadesini kullandı.

Siyaset / 17 Ocak 2017 Salı 14:52
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik eleştirileri anımsatılarak, bu durumda, yarın planlandığı şekilde Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.' yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısının ardından, gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik Twitter üzerinden yaptığı eleştiriler ve yarın ikili arasında daha önceden planlanmış görüşme anımsatılarak, bu durumda Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği soruldu.

Kılıçdaroğlu, 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.' karşılığını verdi.



MHP'li lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar
Kaynak : AA

TwitterKemal KılıçdaroğluDevlet Bahçeli


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