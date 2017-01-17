Kemal Kılıçdaroğlu: IŞİD'i kanka belledik

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin IŞİD'e silah gönderip kanka olduklarını belirtti.



Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



'15 Temmuz darbesi oldu. Şimdi diyorlar ki ‘yanıldık, yanlış yaptık, Allah bizi affetsin.' Allah sizi affeder de, ondan mağdur olan kullar sizi affedecek mi? 1 milyonun üstünde mağdur yarattılar. Binlerce kişiyi açlığa mahkum ettiler. Asıl sorumlu kim henüz belli değil. şimdi gelmişler ‘yanıldık' diyorlar. Dış politikada defalarca uyardık, 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. Savaş meydanlarından gelen insanlar demişler ki ‘sakın savaşmayın.' Barışın önemine vurgu yapmışlar. Suriye'yi, Irak'ı karıştırdık, İran'la, Mısır'la, Libya'yla, Rusya'yla, AB'yle kavga ettik. Kavga etmediğimiz kimse kalmadı. tırlarla silah gönderdi Suriye'ye. IŞİD'i kanka belledi, IŞİD'e silah gönderildi. Şimdi Orta Doğu'nun kabile şeyhleri bile kafa tutuyor. Ses bile çıkaramıyor. Faturayı kim ödedi? Faturayı biz hep birlikte ödedik, vatandaşlar ödedi. Sorumlusu kim? 15 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir bunun sorumlusu. Mavi Marmara olayında 'yapmayın, yanlış yapıyorsunuz' dedik. 'Hayır, Gazze'ye gideceğiz2 dediler. Türkiye'nin itibarını 20 milyon dolara sattık. Şimdi yanlış yaptık diyorlar.'







Kaynak : İHA